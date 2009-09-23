Украина и Канада начнут переговоры о создании зоны свободной торговли

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости, Алена Мейта. Правительства Украины и Канады договорились начать переговоры относительно подписания двухстороннего соглашения о зоне свободной торговли. Об этом сообщает в среду пресс-служба украинского правительства по итогам встречи премьера Украины Юлии Тимошенко с министром торговли Канады Стоквелом Деем.

"Создание зоны свободной торговли между Украиной и Канадой будет способствовать углублению экономического сотрудничества между двумя странами", - отметила Тимошенко на встрече.

По ее словам, Украина и Канада должны выстраивать формат двустороннего сотрудничества, который бы предусматривал наработки общих проектов, реализация которых могла бы нивелировать кризисные явления в экономиках обеих стран.

Тимошенко также сообщила, что правительство Украины сейчас работает над улучшением инвестиционного климата в стране. По ее словам, Украина заинтересована углублять сотрудничество с Канадой в сфере энергетики, сельском хозяйстве и реализовывать общие проекты в сфере освоения космоса.

Кроме того, Тимошенко отметила, что еще одним приоритетным направлением сотрудничества между Украиной и Канадой является сотрудничество в сфере охраны здоровья. «Но я убеждена в том, что наше сотрудничество во всех отраслях экономики может быть намного эффективнее, если мы сможем построить между нашими странами зону свободной торговли», - подчеркнула глава правительства.

В свою очередь Стоквел Дей отметил, что на уровне министерств экономик Украины и Канады уже достигнута договоренность о начале переговорного процесса относительно подписания соглашения о создании зоны свободной торговли между обеими странами.