"Нафтогаз" в сентябре закупит у "Газпрома" 1,5-1,8 млрд кубов газа

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" в сентябре 2009 года планирует закупить у "Газпрома" до 1,8 миллиарда кубометров природного газа, сообщил журналистам в среду министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан.

"Закупим где-то полтора миллиарда... месяц еще не закончился, возможно будет 1,8 миллиарда кубометров газа", - сказал Продан, добавив, что часть закупаемого газа пойдет на нужды украинских предприятий, а часть будет закачана в подземные газовые хранилища.

Продан сообщил также, что на данный момент в подземные газовые хранилища Украины закачано 26,1 миллиарда кубометров газа.

В начале сентября НАК "Нафтогаз Украины" официально обратилась к российскому "Газпрому" с предложением сократить базовый объем импорта газа Украиной на 2010 год, заложенный в контрактах, с 52 миллиардов кубометров до 33 миллиардов кубометров.

"Нафтогаз" подал заявку на октябрь-декабрь текущего года на импорт 14 миллиардов кубометров газа для того, чтобы выбрать суммарно в 2009 году 32 миллиарда кубометров. Контрактом предусмотрена закупка 40 миллиардов кубометров, но штрафные санкции наступают только в том случае, если недобор превышает 20%.