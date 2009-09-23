СИБУР подал заявку на конкурс по продаже Одесского припортового завода

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ОАО "СИБУР Холдинг" подал заявку на конкурс по продаже Одесского припортового завода (ОПЗ, Одесская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского нефтехимического холдинга.

"Да, мы подали заявку", - сказал представитель СИБУРа.

Заявка подана от лица СИБУРа подана аффилированной с ним компанией - "Азот-сервис".

Накануне окружной административный суд Киева приостановил конкурс по продаже Одесского припортового завода по иску крупного производителя минеральных удобрений компании "ДнепрАзот" (Днепропетровск).

ОПЗ, монополиста на украинском рынке аммиака, хотели продать еще в 2008 году, однако тогда президент Украины Виктор Ющенко блокировал его приватизацию. Затем глава государства снял свои претензии, и предприятие снова начали готовить к продаже. Стартовая цена пакета ОПЗ в размере 99,657% акций составляет 4 миллиарда гривен (500 миллионов долларов). Конкурс назначили на 29 сентября 2009 года, однако 17 сентября Ющенко неожиданно вновь приостановил приватизацию ОПЗ.

Одновременно с приостановкой приватизации ОПЗ со стороны президента в суды были направлены два иска в отношении конкурса по продаже предприятия - бывшего руководителя Фонда госимущества Валентины Семенюк-Самсоненко и компании "Азот" (Черкассы), которая находится под контролем украинского бизнесмена Александра Ярославского, касающиеся нарушения процедуры подготовки конкурса.

Во вторник суд в обеспечение ранее поданного "ДнепрАзотом" иска приостановил действие объявления Фонда государственного имущества (ФГИ) о проведении конкурса, запретил ФГИ и конкурсной комиссии проводить конкурс по продаже ОПЗ, а также допускать компанию "Азот-Сервис" к конкурсу до решения суда по данному делу по сути.

В своем иске "ДнепрАзот" требует отменить утверждающее условия конкурса по продаже ОПЗ распоряжение кабинета министров от 11 февраля 2008 года, а также решение ФГИ о проведении 29 сентября конкурса по продаже завода. Предприятие аргументирует иск тем, что в процессе подготовки ОПЗ к продаже был допущен ряд нарушений законодательства (при проведении экологической экспертизы, публикации отчетности предприятия, изучении спроса на него), кроме того, заявку на участие в конкурсе подала российская компания "Азот-Сервис", более 25% в уставном фонде которой контролируется иностранным государством, что также противоречит законодательству.

Следующее заседание по данному делу суд назначил на 7 октября.