Украина направила в МВФ письмо о намерениях сотрудничать

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Украинские власти отправили письмо о намерениях сотрудничества в Международный валютный фонд, сообщила во вторник пресс-секретарь президента Украины Ирина Ванникова.

"Сегодня, 3 марта Международному валютному фонду официально отправлен проект письма о намерениях, которое является согласованной позицией украинской власти", - сказала она.

Глава государства считает, отметила Ванникова, что подписание и отправление письма о намерениях в МВФ выводит Украину на финишную прямую в получении второго транша кредита от МВФ. По словам президента, согласованная позиция высших государственных должностных лиц позволяет Украине оптимистично оценивать последующие перспективы сотрудничества с международными финансовыми институциями.

В ноябре 2008 года МВФ одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 миллиарда долларов для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса. Тогда же Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 миллиарда долларов. Вместе с тем, выделение второго транша на сумму около двух миллиардов долларов задерживается в связи с тем, что правительство не соглашалось на требование Фонда сократить дефицит бюджета на 2009 год, который составляет около 3%. При этом президент Виктор Ющенко считает, что необходимо внести изменения в бюджет.

Президент Украины Виктор Ющенко, премьер Юлия Тимошенко и спикер парламента Владимир Литвин 27 февраля договорились до середины дня понедельника подготовить совместный документ о готовности сотрудничать с Международным валютным фондом. В понедельник стороны согласовали проект письма и заявили, что письмо будет отправлено в МВФ. Также премьер Тимошенко согласилась внести изменения в бюджет страны на 2009 год.