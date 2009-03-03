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    Экономика

    Глава Счетной палаты не согласен с экономпрогнозом Кабмина на 2009 год

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    "Я не понимаю, как можно закладывать рост ВВП на 0,4%, тогда как будем иметь снижение на 15-18%", - сказал председатель Счетной палаты Украины Валентин Симоненко.

    КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Счетная палата Украины прогнозирует снижение валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2009 году на 15-18% в связи с финансово-экономическим кризисом в стране, сообщил председатель Счетной палаты Украины Валентин Симоненко.

    Бюджет Украины на 2009 год принят с дефицитом в 3%. Рост ВВП определен в размере 0,4%, инфляция - 9,5%.

    По словам Симоненко, в Счетной палате считают утвержденные государственным бюджетом прогнозные макроэкономические показатели на 2009 год нереальными.

    "Я не понимаю, как можно закладывать рост ВВП на 0,4%, тогда как будем иметь снижение на 15-18%", - сказал Симоненко во вторник журналистам. Его слова приводит украинское информационное агентство УНИАН.

    Глава СП Украины также отметил, что уровень инфляции по итогам 2009 года будет значительно выше, чем прогнозирует правительство.

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