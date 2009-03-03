Тимошенко хочет вернуть в госсобственность неэффективные предприятия

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости, Алена Мейта. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила во вторник, что будет инициировать разработку законопроекта о возвращении в государственную собственность неэффективно работающих предприятий в стране.

"Если частные собственники выбрасывают на произвол судьбы свою собственность, а вместе с собственностью выбрасывают людей, это нам уже точно небезразлично", - цитирует пресс-служба секретариата правительства выступление премьера на совещании по ситуации на Херсонском машиностроительном заводе, на котором работникам не выплачивают зарплату.

При этом Тимошенко отметила, что национализация частных предприятий будет происходить исключительно при согласии трудового коллектива.

По словам главы правительства, владельцы частных предприятий должны обеспечивать рынок сбыта продукции, осваивать новые технологии и организовывать процесс производства.

Тимошенко, в частности, привела пример, что до приватизации Херсонский машиностроительный завод был флагманом машиностроения и имел 100-процентную загрузку по производству комбайнов для сельского хозяйства. "Но, к сожалению, то, что достается бесплатно, тем так и распоряжаются", - отметила Тимошенко, комментируя ситуацию на заводе.

Со своей стороны, представители Херсонского машиностроительного завода сообщили во время совещания, что задолженность по заработной плате на заводе сейчас составляет с отчислениями 5,5 миллиона гривен (714 тысяч долларов), а задолженность перед бюджетом - около шести миллионов гривен (779 тысяч долларов).