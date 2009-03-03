Налоговая перевыполнила план сбора платежей в бюджет за февраль

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости, Алена Мейта. Государственная налоговая администрация Украины в феврале выполнила план сбора платежей в общий фонд государственного бюджета. Об этом сообщил во вторник глава налоговой администрации Сергей Буряк на брифинге.

"Мы обеспечили сбор в сумме 7,808 миллиардов гривен (1,01 миллиард долларов по официальному курсу), то есть 102,6%, или дополнительно 197 миллионов гривен (25,5 миллионов долларов) к плану", - цитирует чиновника пресс-служба секретариата правительства.

Буряк сообщил, что в феврале в полном объеме обеспечены бюджетные назначения по основным налогам. В частности, в прошлом месяце план сбора налога на добавленную стоимость выполнен на 108%, сбор составил 2,7 миллиардов гривен или 350 миллионов долларов (перевыполнение составило 210 миллионов гривен или 27 миллионов долларов). Сбор налога на прибыль выполнен на 105% и составил 3,5 миллиардов гривен или 454 миллионов долларов (перевыполнение - 183 миллиона гривен или 23,7 миллионов долларов).