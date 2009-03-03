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    Fitch поместил рейтинги Нафтогаза на пересмотр с негативным прогнозом

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    В середине февраля Fitch понизил долгосрочные рейтинги "Нафтогаза" до уровня "В-" с "В" вслед за снижением суверенных рейтингов Украины с уровня "B+" до "B".

    МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной и национальной валюте в список Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

    В середине февраля Fitch понизил долгосрочные рейтинги "Нафтогаза" до уровня "В-" с "В" вслед за снижением суверенных рейтингов Украины с уровня "B+" до "B". Рейтинги компании были оставлены на один уровень ниже суверенного рейтинга с учетом подразумеваемой господдержки.

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