СБУ проверяет банки, которые подозреваются в валютных спекуляциях

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку ряда банков, которые подозреваются в спекуляциях на курсе валют, сообщила на брифинге во вторник руководитель пресс-центра СБУ Марина Остапенко.

Украинская гривна с конца сентября 2008 года девальвировалась на 50%, став рекордсменом по обесцениванию на ряду с польским злотым. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что некоторые банки спекулируют на валютном курсе и поручил СБУ провести соответствующую проверку.

"СБУ начала проверку этих банков. СБУ принимает все меры, предусмотренные законом, чтобы банки, которые дискредитируют банковскую систему, не спекулировали на завышенном курсе иностранных валют. А, наоборот, защищали национальную валюту", - цитирует украинское агентство УНИАН слова Остапенко.