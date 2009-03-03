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    Миллер: "Газпром" не будет штрафовать "Нафтогаз"

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    Успеет ли Украина оплатить поставки российского газа (25)

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    "Вчера мы договорились с главой "Нафтогаза" Дубиной о том, что "Газпром" не будет применять штрафные санкции к Нафтогазу", - сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

    МАДРИД, 3 мар - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер подтверждает, что российский газовый холдинг не будет применять штрафные санкции к "Нафтогазу Украины" за недобор газа в феврале текущего года.

    "Вчера мы договорились с главой "Нафтогаза" Дубиной о том, что "Газпром" не будет применять штрафные санкции к Нафтогазу", - сказал Миллер журналистам во вторник в Мадриде на вопрос, можно ли ждать нового газового конфликта между Россией и Украиной.

    Накануне о достижении такой договоренности во время телефонного разговора Миллера с председателем правления "Нафтогаза" Олегом Дубиной сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. По его словам, также руководители компаний договорились, что украинская сторона в полном объеме и своевременно оплатит газ по факту поставки в феврале.

    Миллер подчеркнул, что "хотел бы всех успокоить: Украина в полном объеме заплатила за фактически потребленный газ в феврале".

    Вместе с тем, глава "Газпрома" напомнил, что в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями "есть минимальный объем отбора газа, который должна осуществлять Украина по месяцам". "Свои обязательства по объему этого отбора в феврале Украина не выполнила. Но "Газпром" не будет применять к "Нафтогазу Украины" штрафные санкции", - сказал Миллер.

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