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    "Нафтогаз" готовит документы для оплаты за потребленный в феврале газ

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    "В данное время осуществляется документальное оформление импортированных Украиной в феврале объемов газа и подготовка финансовых документов", - сообщает "Нафтогаз Украины".

    КИЕВ, 3 мар - РИА Новости, Алена Мейта. Национальная акционерная компания  НАК "Нафтогаз Украины" готовит финансовые документы для оплаты за импортированный в февраля газ, и рассчитается с российским «Газпромом» в установленные сроки, сообщает во вторник компания.

    "Нафтогаз Украины" рассчитается с российским "Газпромом" по факту потребленных объемов газа в установленные контрактом сроки. В данное время осуществляется документальное оформление импортированных Украиной в феврале объемов газа и подготовка финансовых документов", - говорится в сообщении.

    Компания напоминает, что необходимый объем средств уже аккумулирован на счетах «Нафтогаза», часть которых уже конвертирована в доллары.

    "Нафтогаз Украины" также отмечает, что «считает целесообразным не нагнетать излишнего напряжения» вокруг взаимоотношений между компанией и "Газпром".

    Украина до 7 марта включительно должна заплатить 400 миллионов долларов за поставленный в феврале газ. В случае, если этого не произойдет, контракт предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

    В последние дни появилась информация о том, что у "Нафтогаза" возникли проблемы с оплатой газа. Однако глава «Нафтогаза» в телефонном разговоре с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером заверил, что украинская компания своевременно и полностью рассчитается за потребленный я январе газ, несмотря на значительные задолженности за газ украинских потребителей по всей стране. 

    Контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" допускает корректировку годового контрактного количества газа не позднее, чем за шесть месяцев до начала года поставок, и не более чем на 20% от согласованного объема. Таким образом, до 1 июля 2009 года "Нафтогаз" может просить об изменении объемов поставок на 2010 год. Согласно контракту, в 2009 году "Нафтогазу" должно быть поставлено 40 миллиардов кубометров газа, в 2010 году - 52 миллиарда кубометров.

    "Газпром" 1 января 2009 года прекратил поставки газа Украине из-за отсутствия соглашения на 2009 год. 7 января был прекращен транзит в ЕС через украинскую территорию. Возобновить его удалось лишь после подписания 19 января соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом". Переговоры вели премьер-министры РФ и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко.

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