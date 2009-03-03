"Нафтогаз" обещал вовремя оплатить февральский газ - "Газпром"

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" пообещала своевременно и в полном объеме оплатить "Газпрому" поставки газа в феврале, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута во время телефонного разговора председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины.

"В ходе телефонного разговора была достигнута договоренность о том, что украинская сторона в полном объеме и своевременно оплатит газ по факту поставки в феврале, а "Газпром" не будет применять штрафных санкций по условиям отбора в феврале", - сказал Куприянов.

Украина до 7 марта включительно должна заплатить 400 миллионов долларов за поставленный в феврале газ. В случае, если этого не произойдет, контракт предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

В последние дни появилась информация о том, что у "Нафтогаза" возникли проблемы с оплатой газа.

Вместе с тем, пресс-секретарь "Нафтогаза Украины" Валентин Землянский в пятницу заявил, что компания уже аккумулировала в гривнах средства на оплату газа за февраль и проводит их конвертацию.

Ранее "Нафтогаз Украины" предложил "Газпрому" сократить закупки российского газа в 2009 году на 17,5% - до 33 миллиардов кубометров с запланированных 40 миллиардов кубометров.

Контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" допускает корректировку годового контрактного количества газа не позднее, чем за шесть месяцев до начала года поставок, и не более чем на 20% от согласованного объема. Таким образом, до 1 июля 2009 года "Нафтогаз" может просить об изменении объемов поставок на 2010 год. Согласно контракту, в 2009 году "Нафтогазу" должно быть поставлено 40 миллиардов кубометров газа, в 2010 году - 52 миллиарда кубометров.

"Газпром" 1 января 2009 года прекратил поставки газа Украине из-за отсутствия соглашения на 2009 год. 7 января был прекращен транзит в ЕС через украинскую территорию. Возобновить его удалось лишь после подписания 19 января соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом". Переговоры вели премьер-министры РФ и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко.