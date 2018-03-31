Александру Збруеву - 80 лет. Биография легендарного актера

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Советский и российский актер театра и кино Александр Збруев отмечает в субботу, 31 марта, 80-летие.

Ниже приводится биографическая справка.

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве.

Его отец Виктор Збруев был начальником Главного стройуправления Наркомсвязи, занимал высокую должность – заместителя наркома связи СССР. Мать Татьяна Федорова происходила из дворянской семьи, получила актерское образование, работала на кинофабрике имени Петра Чайковского.

В ноябре 1937 года отец актера был арестован, в мае 1938 года – расстрелян, а мать с Александром была выслана под Рыбинск (Ярославская область). В свою квартиру на Арбате, которая к тому времени стала коммунальной, мать и сын вернулись в 1943 году.

В 1961 году Збруев окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина (курс Владимира Этуша) и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне – Ленком).

Играл в спектаклях "Двадцать лет спустя" (режиссер Яков Губенко), "До свидания, мальчики" (режиссер Сергей Штейн), "Мой бедный Марат", "104 страницы про любовь", "В день свадьбы" (режиссер Анатолий Эфрос), "Дым отечества", "Прощай оружие" (режиссер Александр Гинзбург), "Автоград – ХХI", "Иванов", "Ясновидящий", "Хория", "Оптимистическая трагедия", "Мудрец", "Варвар и еретик", "Шут Балакирев", "Все оплачено", "Женитьба", "Вишневый сад" (режиссер Марк Захаров), "Гамлет" (режиссер Глеб Панфилов), "Школа для эмигрантов" (режиссер Петр Штейн), "Князь" (режиссер Константин Богомолов).

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В текущем театральном сезоне играет в спектаклях "Tout paye или Все оплачено" (постановка Эльмо Нюганена), "Борис Годунов" (режиссер Константин Богомолов), "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад" (режиссер Марк Захаров).

В 1962 году состоялся кинодебют Александра Збруева. Он снялся в фильме Александра Зархи "Мой младший брат". Картина принесла актеру первый успех. Признание зрителей также получила картина Герберта Раппопорта "Два билета на дневной сеанс" (1966), в которой Александр сыграл сотрудника ОБХСС Алешина.

РИА Новости | Перейти в фотобанк А. Збруев и С. Коркошко в фильме "Круг"

В начале 1970-х годов Александр Збруев уже считался одним из самых популярных актеров советского кино. Наиболее удачными фильмами актера в начале 1970-х годов стали: "Круг" (1972), который был продолжением кинокартины "Два билета на дневной сеанс", телефильм Алексея Коренева "Большая переменка" (1972-1973), где Александр исполнил роль Григория Ганжи, романтическая мелодрама Андрея Кончаловского "Роман о влюбленных" (1974), где актер сыграл хоккеиста Волина.

В 1980-х-1990-х годах снимался в картинах "Батальоны просят огня" (1985), "Одинокая женщина желает познакомиться" (1986), "Убить дракона" (1988), "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" (1989), "Ближний круг" (1991), "Ты у меня одна" (1993), "Все будет хорошо" (1995), "Бедная Саша" (1997).

РИА Новости | Перейти в фотобанк Людмила Савельева и Александр Збруев

В 2000-х годах актер снялся в фильмах "Северное сияние" (2001), "О любви" (2003), Кожа саламандры (2004).

В 2014 году вышел фильм Михаила Сегала "Кино про Алексеева", в котором Александр Збруев исполнил главную роль.

Всего фильмография актера включает более 80 фильмов.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Церемония вручения премии "Золотой орел". Александр Збруев

Александр Збруев – народный артист РСФСР (1989).

Награжден орденом Почета (1997), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2013) степеней.

Обладатель Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2002 года.

Лауреат Премии Станиславского (2005), призер кинофестиваля "Кинотавр" (1993, 1998), обладатель кинопремии "Золотой орел" (2015).

РИА Новости | Перейти в фотобанк Александр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком"

Александр Збруев женат вторым браком. Первой его женой была актриса Валентина Малявина, вторая жена – актриса Людмила Савельева, с которой они поженились в 1967 году. У них есть дочь Наталья.

От актрисы Елены Шаниной у Збруева есть дочь Татьяна.