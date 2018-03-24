Самая массовая экологическая акция на планете. Справка

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Экологическая акция "Час Земли" пройдет в субботу по всему миру.

Ниже приводится справочная информация.

"Час Земли" (Earth Hour) – ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), заключающаяся в символическом выключении света и бытовых электроприборов на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Во время нее гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

Мероприятие проводится по всему миру в конце марта. В 2018 году акция "Час Земли" пройдет 24 марта между 20.30 и 21.30 (по местному времени).

Целью акции является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.

Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. Обычно "Час Земли" приводит к экономии электричества, но очень незначительной – ведь все электростанции достаточно инертны, а один час – это короткий промежуток.

Акция носит добровольный характер. Организаторы "Часа Земли" рекомендуют отключать только тот свет, который не отвечает за общественную безопасность. Люди выключают свет дома и те электроприборы, которые не имеют значения в обеспечении безопасности и сохранении здоровья людей. В городе отключается только декоративная подсветка некоторых зданий. Уличные фонари и другое освещение, влияющее на обеспечение безопасности пешеходов и транспорта, никогда не выключается во время акции.

"Час Земли" имеет свой логотип, сначала выглядевший как "60", что означало 60 минут, которые люди посвящают планете Земля, предпринимая меры для ее благополучия. Сейчас логотип стал выглядеть как "60+" и обозначать призыв к участникам акции выйти за границы одного часа и сделать еще один шаг ради планеты.

Впервые акция "Час Земли" была проведена по инициативе WWF Австралии в 2007 году в Сиднее. В ней приняли участие более двух миллионов человек. Уже на следующий год к "Часу Земли" присоединились 35 стран мира. В назначенное время погасла подсветка Колизея в Риме (Италия), моста Золотые ворота в Сан-Франциско (США) и многих других достопримечательностей. Каждый год к "Часу Земли" присоединяются новые страны и все больше людей своим участием в ней показывают неравнодушие к будущему планеты.

В настоящее время "Час Земли" – это самая массовая экологическая акция на планете. В 2017 году в акции приняли участие 187 стран и территорий, погасла подсветка более 3,1 тысячи мировых достопримечательностей.

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"Час Земли – 2018" пройдет под лозунгом "Голосуй за природу". В рамках акции предлагается проголосовать за три инициативы: защиту заповедников, снятие препятствий на пути развития альтернативной энергетики и внедрение системы раздельного сбора отходов.