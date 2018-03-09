Исполнилось 204 года со дня рождения Тараса Шевченко

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 9 марта, отмечают 204 годовщину со дня рождения великого украинского писателя и поэта – Тараса Шевченко.

Поэт и художник родился 25 февраля 1814 года (по старому стилю) в крепостной семье в Киевской губернии. Он рано остался без родителей и попал на службу к помещику. С подачи последнего начал учиться мастерству живописи у известного художника. Он был подмастерьем и в тот период успел приложить свою руку к росписи Петербургского Большого театра.

В 1838 году знаменитый художник Карл Брюллов написал портрет Жуковского и продал его за 2500 рублей. За эти деньги и был выкуплен у помещика Шевченко. Получив свободу, он поступил в Академию художеств.

С 1843 года у Шевченко начинается творческий период. Одним из ярких достояний Шевченко-художника считается альбом "Живописная Украина".

Картина Т. Шевченко

За свой бунтарский дух в 1847 году поэта арестовывают и отправляют в ссылку. Он получил запрет на любые стихотворные формы и живописную деятельность. Тогда его включали в состав экспедиций по исследованию Аральского моря и гор Каратау. В этот период Шевченко также творил. Освобождение из ссылки наступило только через 10 лет. Пик художественного творчества Тараса Шевченко пришелся как раз на период ссылки.

Тарас Шевченко

Умер Шевченко от прогрессирующих болезней. Два месяца он не выходил из дома, состояние здоровья ухудшалось и 10 марта 1861 года поэта не стало.

Тарас Шевченко

Шевченко считается рекордсменом по количеству памятников во всем мире. На сегодняшний день их насчитывается – 1384. Монументы писателя находятся не только в Украине, но и в США, Китае, Бразилии и т.д.