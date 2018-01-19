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    Яков Смолий. Справка

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    Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой? (176)

    (обновлено: )39802
    Президент Украины внес в Верховную Раду представление о назначении Якова Смолия главой Национального банка Украны. На этом посту Смолий работает с приставкой и.о. с мая 2017 года.
    Заместитель председателя НБУ Яков Смолий
    УНИАН

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В минувший четверг президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на этот пост ее заместителя Якова Смолия.

    Глава НБУ Валерия Гонтарева и первый заместитель губернатора Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    После этого лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко потребовал отчета Валерии Гонтаревой перед ее увольнением с поста главы Национального банка.

    О Якове Смолие известно, что он более 25 лет проработал в банковской системе Украины. Он и его семья официально являются мультимиллионерами. За время пребывания Смолия в должности и.о. главы НБУ произошел рекордный обвал официального курса гривны — до 35 грн/евро и более 28 грн/долл.

    Справка

    Смолий Яков Васильевич родился 1 февраля 1961 годжа в с. Вербовець (Тернопольская область).

    В 1983 году закончил Львовский государственный университет им. И. Франко по специальности "Прикладная математика" и получил квалификацию математика. Имеет научную степень кандидата экономических наук.

    1981 — 1983 —  во время учебы во Львовском государственном университете им. И. Франко работал лаборантом научно-исследовательского сектора этого университета.

    1983 — 1987 —  работал инженером-программистом, математиком, младшим научным сотрудником Тернопольского финансово-экономического института.

    1987 — 1991 — работал инженером-программистом, старшим инженером-программистом, начальником бюро завода "Орион".

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    1991 — 1994 — работал ведущим инженером, начальником компьютерного отдела, заместителем начальника Тернопольского областного управления Национального банка Украины.

    1994 — 2005 — занимал должность начальника управления автоматизации, а позже — заместителя председателя правления Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль".

    2006 — 2014 — занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп".

    с апреля 2014 — заместитель главы Национального банка Украины.

    с октября 2016 — первый заместитель главы НБУ.

    с 11 мая 2017 — и.о. председателя Национального банка Украины.

    Владеет английским языком. Женат, имеет двух дочерей.

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    Согласно декларации Якова Смолия за 2016 год в Национальном банке он получает зарплату в 1,8 миллиона гривен. Общий доход Смолия за 2016 год превысил 18 миллионов гривен.

    На депозитах он хранит около 4 миллионов долларов, более шести миллионов гривен.

    И.о. главы НБУ владеет жилым домом на 418 квадратных метров, апартаментами на 180 "квадратов", домом для семейного отдыха на 277 квадратных метров. В его собственности земля и офисные помещения общей площадью более 13 тысяч квадратных метров.

    Семья Смолия передвигается на Volkswagen Multivan 2012 года выпуска, Toyota Land Cruiser 100 (2006 года), Mitsubishi (2002 года), Mercedes-Benz ML 350 (2007 года). В их собственности есть гидроцикл.

    Ценные бумаги, которыми владеет Смолий, он оценил в 64 миллиона гривен, а корпоративные права в 10,7 миллионов.

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