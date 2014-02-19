Юрий Ильин. Справка

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Президент Украины Виктор Янукович назначил адмирала Юрия Ильина новым начальником Генштаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Ниже приводится биографическая справка.

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Юрий Иванович Ильин родился 21 августа 1962 года в городе Рогачеве Гомельской области Белоруссии.

Окончил Минское суворовское военное училище в 1979 году, Одесское высшее артиллерийское командное училище имени М.В. Фрунзе в 1983 году, факультет подготовки специалистов оперативно-стратегического уровня Национального университета обороны Украины в 2010 году.

С 1983 года по 1991 год Юрий Ильин служил в отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота на должностях командира взвода, командира батареи.

В 1991-1998 годах проходил службу в штабе командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

С августа 1998 года по декабрь 2003 года командовал отдельной бригадой морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины.

С декабря 2003 года по июнь 2005 года проходил службу в штабе командования Военно-Морских сил на должностях заместителя начальника, начальника управления оборонного планирования.

С июня 2005 года по август 2008 года был военным представителем группы офицеров в международных штабах и миссиях в США.

С августа 2008 года по июль 2012 года - первый заместитель начальника штаба, начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-Морскими силами.

С июля 2012 года по февраль 2014 года был командующим Военно - Морскими силами ВС Украины.

24 августа 2013 года Ильину было присвоено воинское звание адмирал.

19 февраля 2014 года президент Украины назначил Юрия Ильина начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

За добросовестную и безупречную службу Ильин награжден многими медалями и отличиями министерства обороны Украины.

Юрий Ильин женат, есть дочь.



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