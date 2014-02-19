Юрий Ильин. Справка

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Президент Украины Виктор Янукович назначил адмирала Юрия Ильина новым начальником Генштаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
Ниже приводится биографическая справка.
Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Юрий Иванович Ильин родился 21 августа 1962 года в городе Рогачеве Гомельской области Белоруссии.
Окончил Минское суворовское военное училище в 1979 году, Одесское высшее артиллерийское командное училище имени М.В. Фрунзе в 1983 году, факультет подготовки специалистов оперативно-стратегического уровня Национального университета обороны Украины в 2010 году.
С 1983 года по 1991 год Юрий Ильин служил в отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота на должностях командира взвода, командира батареи.
В 1991-1998 годах проходил службу в штабе командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
С августа 1998 года по декабрь 2003 года командовал отдельной бригадой морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины.
С декабря 2003 года по июнь 2005 года проходил службу в штабе командования Военно-Морских сил на должностях заместителя начальника, начальника управления оборонного планирования.
С июня 2005 года по август 2008 года был военным представителем группы офицеров в международных штабах и миссиях в США.
С августа 2008 года по июль 2012 года - первый заместитель начальника штаба, начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-Морскими силами.
С июля 2012 года по февраль 2014 года был командующим Военно - Морскими силами ВС Украины.
24 августа 2013 года Ильину было присвоено воинское звание адмирал.
19 февраля 2014 года президент Украины назначил Юрия Ильина начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
За добросовестную и безупречную службу Ильин награжден многими медалями и отличиями министерства обороны Украины.
Юрий Ильин женат, есть дочь.
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