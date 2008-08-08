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    От первого лица

    Цитаты недели 4 -10 августа

    (обновлено: )1
    Борьба с причинами и последствиями наводнения на западной Украине, ситуация в экономике, оценки военного сотрудничества Украины и Грузии...

      

     

     

     

     

    Пресс-конференция президента Украины Виктора Ющенко, 24 июля 2008 года.

     

    Виктор Ющенко, президент Украины

    «Мы сделаем все, чтобы восстановить ваши усадьбы и дома. Вы увидите свое село, свой край красивее, чем они были до стихийного бедствия»

    (РИА Новости - Украина, 06.08)

     

     

    Ярослав Мовчан, представитель Национального экологического центра

    «Неконтролируемые масштабные вырубки лесов в Карпатском регионе дополнительно усилили катастрофическое наводнение»

    (РИА Новости - Украина, 04.08)

     

     

    Глава секретариата президента Украины Виктор Балога

     

    Виктор Балога, глава секретариата президента

    «В 2008 году мероприятия, предотвращающие наводнения, так же как и другие меры, направленные на предотвращение природных катастроф, вообще не финансировались»

    (РИА Новости - Украина, 05.08)

     

    Юлия Тимошенко

     

     

    Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины

    «Люди, ответственные за незаконную вырубку лесов на Западе Украины, будут нести за это уголовную ответственность»

    (РИА Новости - Украина, 07.08)

     

    Иосиф Винский, министр транспорта Украины

    «Сумма убытков на сегодняшний день составляет 2 миллиарда 650 миллионов гривен...У нас огромные претензии к водному и лесному хозяйству Карпат, которые фактически не выполняли на надлежащем уровне свои прямые обязанности»

    (РИА Новости - Украина, 05.08)

     

     

    Экономическая ситуация

    Тимошенко.

     

    Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины

    «Это первый месяц, когда мы имеем зафиксированную Госкомстатом дефляцию. Дефляция в стране составляет 0,5%»

    (РИА Новости - Украина, 06.08)

     

    Александр Шлапак Первый заместитель Главы Секретариата Президента Украины

     

    Игорь Шлапак, заместитель главы секретариата президента

    «Но до конца года, как нам кажется, инфляция будет намного больше, чем прогноз правительства при внесении изменений в бюджет Украины 2008, в сам проект изменений. Нам кажется, что эта цифра будет приблизительно - 18%»

    (РИА Новости - Украина, 07.08)

     

    Военное сотрудничество Украины и Грузии

    Ехануров

     

    Юрий Ехануров, министр обороны Украины

    «Обвинения в адрес Украины в незаконной поставке оружия Грузии являются безосновательными. Если украинское оружие кто-то покупает, то это значит, что оно имеет спрос в мире. Мы имеем много избыточного оружия и пытаемся его продавать, но только в те страны, в отношении которых нет международного эмбарго на торговлю оружием»

    (РИА Новости - Украина, 08.08)

    Михаил Погребинский

     

    Михаил Погребинский, политолог

    «Те, кто поспособствовал продаже оружия Грузии, должны плохо спать сейчас, поскольку именно из этого оружия убивают, в том числе мирных граждан»

    (РИА Новости - Украина, 08.08)

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