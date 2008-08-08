Цитаты недели 4 -10 августа

Виктор Ющенко, президент Украины

«Мы сделаем все, чтобы восстановить ваши усадьбы и дома. Вы увидите свое село, свой край красивее, чем они были до стихийного бедствия»

(РИА Новости - Украина, 06.08)

Ярослав Мовчан, представитель Национального экологического центра

«Неконтролируемые масштабные вырубки лесов в Карпатском регионе дополнительно усилили катастрофическое наводнение»

(РИА Новости - Украина, 04.08)

Виктор Балога, глава секретариата президента

«В 2008 году мероприятия, предотвращающие наводнения, так же как и другие меры, направленные на предотвращение природных катастроф, вообще не финансировались»

(РИА Новости - Украина, 05.08)

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины

«Люди, ответственные за незаконную вырубку лесов на Западе Украины, будут нести за это уголовную ответственность»

(РИА Новости - Украина, 07.08)

Иосиф Винский, министр транспорта Украины

«Сумма убытков на сегодняшний день составляет 2 миллиарда 650 миллионов гривен...У нас огромные претензии к водному и лесному хозяйству Карпат, которые фактически не выполняли на надлежащем уровне свои прямые обязанности»

(РИА Новости - Украина, 05.08)

Экономическая ситуация

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины

«Это первый месяц, когда мы имеем зафиксированную Госкомстатом дефляцию. Дефляция в стране составляет 0,5%»

(РИА Новости - Украина, 06.08)

Игорь Шлапак, заместитель главы секретариата президента

«Но до конца года, как нам кажется, инфляция будет намного больше, чем прогноз правительства при внесении изменений в бюджет Украины 2008, в сам проект изменений. Нам кажется, что эта цифра будет приблизительно - 18%»

(РИА Новости - Украина, 07.08)

Военное сотрудничество Украины и Грузии

Юрий Ехануров, министр обороны Украины

«Обвинения в адрес Украины в незаконной поставке оружия Грузии являются безосновательными. Если украинское оружие кто-то покупает, то это значит, что оно имеет спрос в мире. Мы имеем много избыточного оружия и пытаемся его продавать, но только в те страны, в отношении которых нет международного эмбарго на торговлю оружием»

(РИА Новости - Украина, 08.08)

Михаил Погребинский, политолог

«Те, кто поспособствовал продаже оружия Грузии, должны плохо спать сейчас, поскольку именно из этого оружия убивают, в том числе мирных граждан»

(РИА Новости - Украина, 08.08)