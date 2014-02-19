Папа Римский Франциск призвал прекратить насилие в Украине

РИМ, 19 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Папа Римский Франциск призвал все стороны конфликта в Украине прекратить насилие и начать поиск взаимоприемлемых решений проблем. Об этом он заявил в ходе всеобщей аудиенции в среду.

"Я призываю все стороны прекратить всякое насилие и начать поиск согласия и мира для страны. С озабоченностью в сердце я слежу за тем, что происходит в последние дни (в Украине). Заверяю в своей близости к народу Украины (в эти дни) и молюсь за жертв насилия, за их родственников и раненых", - заявил понтифик.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров.

По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие.

На фоне обострения ситуации Янукович и оппозиционеры в ночь на среду провели переговоры, однако по итогам переговоров Кличко заявил, что стороны не смогли достичь взаимопонимания.