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    Культура и общество

    Киевские власти установят в метрополитене автоматы по продаже прессы

    (обновлено: )17
    В КГГА объясняют свое решение тем, что осуществляющаяся в настоящее время торговля с лотка не соответствует новым правилам пожарной безопасности и строительным нормам.
    Станция Киевского метрополитена Вокзальная
    www.metro.kiev.ua

    КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Киевские власти вскоре установят в столичном метрополитене автоматы по продаже прессы "Медиамат", сообщает в пятницу пресс-служба киевской городской государственной администрации (КГГА).

    В КГГА объясняют свое решение тем, что осуществляющаяся в настоящее время торговля с лотка не соответствует новым правилам пожарной безопасности и строительным нормам.

    Сообщается, что изготовленный в Украине автомат "Медиамат" позволяет реализовать более 200 наименований прессы и оборудован колбами автоматического пожаротушения.

    В настоящее время техническая документация проекта проходит согласование со службами киевского метрополитена, после чего в подземке начнут монтировать автоматы.

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