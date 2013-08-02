Киевские власти установят в метрополитене автоматы по продаже прессы

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Киевские власти вскоре установят в столичном метрополитене автоматы по продаже прессы "Медиамат", сообщает в пятницу пресс-служба киевской городской государственной администрации (КГГА).

В КГГА объясняют свое решение тем, что осуществляющаяся в настоящее время торговля с лотка не соответствует новым правилам пожарной безопасности и строительным нормам.

Сообщается, что изготовленный в Украине автомат "Медиамат" позволяет реализовать более 200 наименований прессы и оборудован колбами автоматического пожаротушения.

В настоящее время техническая документация проекта проходит согласование со службами киевского метрополитена, после чего в подземке начнут монтировать автоматы.