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    Военнослужащие Балтфлота переоденутся в мундиры начала ХХ века

    (обновлено: )26
    В историческом фестивале "Прорыв", посвященном 99-й годовщине Гумбинненского сражения Первой мировой войны, примут участие более 300 человек из реконструкторских клубов России, Украины, Белоруссии, Чехии и Польши.
    Реконструкция сражения эпохи Первой мировой войны. Архив
    RIA News Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

    КАЛИНИНГРАД, 2 авг - РИА Новости, Анна Шонова. Ряд военнослужащих Балтийского флота сменит свою форму на мундиры русской армии начала ХХ века в ходе масштабной военно-исторической реконструкции Гумбиненнского сражения - битвы периода Первой мировой войны, которое состоится 24-25 августа под городом Гусев в Калининградской области, сообщил РИА Новости представитель информотдела пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

    "В историческом фестивале "Прорыв", посвященном 99-й годовщине Гумбинненского сражения Первой мировой войны, примут участие более 300 человек из реконструкторских клубов России, Украины, Белоруссии, Чехии и Польши. Ряд военнослужащих флота, занимающихся в свободное от службы время в военно-исторических клубах области, также примут участие в реконструкции сражения", - пояснил собеседник агентства.

    Часть участников фестиваля разместят на территории воинской части береговых войск Балтфлота. Силами флота будут установлены армейские палатки и организована полевая кухня для гостей мероприятия. К мероприятию привлечен оркестр штаба Балтфлота и рота почетного караула. Само сражение также пройдет на полигоне мотострелкового соединения береговых войск Балтийского флота.

    "Участие в торжественных мероприятиях, посвященных годовщине Гумбинненского сражения, примут и представители командования БФ", - добавили в пресс-службе.

    Калининградская область является единственным регионом России, на территории которого находятся поля сражений Первой мировой войны. Битва при городе Гумбиннен (ныне Гусев) 20 августа 1914 года стала первым и важнейшим сражением русской армии на восточном фронте. Оно завершилось победой русских войск, и отходом германских частей от границ Российской империи.

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