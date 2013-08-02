Украинские десантники отмечают профессиональный праздник

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Украинские десантники 2 августа отмечают День высокомобильных десантных войск (ВДВ).

В конце июля прошлого года указом президента Виктора Януковича аэромобильные войска Вооружённых сил Украины были переименованы в высокомобильные десантные войска и учрежден День ВДВ.

"В составе миротворческих миссий, во время помощи населению при стихийных бедствиях, в обучении и боевой подготовке Вы всегда первые, оставаясь верными девизу "Никто кроме нас", - говорится в поздравлении министра обороны страны Павла Лебедева, назвавшего десантников "гордостью и элитой Вооруженных Сил Украины".

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года: в этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые с бомбардировщика ТБ-3 на парашютах было выброшено десантное подразделение из 12 человек.

В начале 1933 года в Украинском, Белорусском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения. А к лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый, и воздушно-десантные войска приобрели статус самостоятельного рода войск.

Десантные войска Украины были созданы на базе частей и соединений воздушно-десантных войск Советского Союза. Как сообщает пресс-служба минобороны, сейчас в состав ВДВ Украины входят 25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада, 95-я отдельная аэромобильная бригада в Житомире, 79-я отдельная аэромобильная бригада в Николаеве, и 80-й отдельный аэромобильный полк во Львове. Первым начальником украинских десантников был генерал-майор Виталий Раевский, командовавший десантно-штурмовой бригадой во время боевых действий в Афганистане. В настоящее время командующий высокомобильными десантными войсками – полковник Александр Швец.

2 августа празднуют также десантники России и Беларуси.