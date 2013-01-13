Один из основателей Народного руха Украины скончался 83-м году жизни

КИЕВ, 13 янв - РИА Новости, Александр Савоченко. Известный украинский диссидент и правозащитник, один из основателей Народного руха Украины Михаил Горынь умер на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба Львовского городского совета в воскресенье.

Горынь родился в 1930 году на территории нынешней Львовской области, которая тогда входила в состав Польши. После окончания Львовского университета работал учителем, в 1960-ых годах организовал распространение самиздата и политической литературы, которую печатали за пределами СССР. Впервые осужден в 1966 году по обвинению в антисоветской агитации. Шестилетний срок отбывал в лагерях Мордовии.

После освобождения Горынь стает одним из лидеров Украинской Хельсинкской группы. В 1981 году Горыня снова арестовали и приговорили к 10 годам строгого режима по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. После досрочного освобождения Горынь принимает активное участие в создании Народного руха, одной из первых политических партий на Украине, и на учредительном съезде движения в 1989 году его избрали председателем секретариата организации.

В последние годы Горынь был почетным председателем Республиканской христианской партии Украины. Как ожидается, похороны Горыня состоятся во вторник во Львове.