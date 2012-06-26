Против Меладзе возбуждено дело по обвинению в избиении журналистки

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Против певца Валерия Меладзе возбуждено уголовное дело в порядке частного обвинения журналистки Евгении Гусевой о побоях, сообщил РАПСИ адвокат потерпевшей Сергей Жорин.

"Мировой судья судебного участка номер 417 района Арбат постановил признать Гусеву частным обвинителем (потерпевшей), а Меладзе - обвиняемым по части 1 статьи 116 УК РФ (побои)", - сообщил защитник. Максимальная санкция части первой данной статьи - арест на срок до трех месяцев.

Меру пресечения суд в отношении Меладзе избирать не стал.

По словам Жорина, судебное разбирательство назначено на 27 июня в 14.30 (13.30 по киевскому времени).

Адвокат также добавил, что против Гусевой также возбуждено уголовное дело по заявлению Меладзе по статье 306 УК РФ - "Заведомо ложный донос", которая предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

Шестого июля прошлого года в "Комсомольской правде" появилась информация, что Меладзе, выходя за день до этого вечером со свадьбы Яны Чуриковой и Дениса Лазарева, набросился на журналистку газеты, сильно толкнул ее, душил, кричал, ругался и пытался отобрать фотоаппарат. К статье прилагалось видео, а также фотография журналистки, на которой видно замазанные зеленкой ссадины.

Почти год назад столичная полиция не стала возбуждать уголовное дело против певца, которого Гусева просила привлечь к ответственности по статье "грабеж".

Сам Меладзе утверждает, что "инцидента не было, он лишь попросил стереть фотографии с ним". Он также считает, что история специально раздувается средствами массовой информации в погоне за сенсацией.