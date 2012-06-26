В Польше закрыли радиопрограмму, в которой оскорбили украинок

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. В Польше закрыта программа "Poranny WF" варшавского радио "Eska Rock", ведущие которой обвиняются в оскорблении украинок, сообщает "Польское радио".

Утренняя радиопрограмма "Poranny WF" со скандальными журналистами Михалом Фигурським и Кубой Воевудским, которая вышла в эфир 12 июня, была раскритикована СМИ Польши и Украины. Возмущение поведением ведущих, которые позволили себе непристойные шутки об украинках, выразили также МИД обеих стран и ряд общественных деятелей Польши.

Решение о закрытии программы приняло в понедельник правление радиостанции.

"Правление радиостанции выражает сочувствие по поводу ситуации, которая произошла во время утреннего эфира 12 июня 2012 года. Всем лицам, которые почувствовали себя обиженными выступлением наших радиоведущих, мы приносим искренние извинения", - говорится в заявлении радиостанции "Eska Rock".

Польский Совет этики СМИ признал слова журналистов в адрес украинок проявлением ксенофобии, поразительной грубости и языком ненависти. Польская прокуратура начала проверку высказываний Фигурського и Воевудского, за неуважение к группе людей по национальному признаку журналисты могут получить до 3 лет тюрьмы.

В понедельник УЕФА приняло решение, что Фигурський не будет развлекать публику во время полуфинального матча Евро-2012 в Варшаве на Национальном стадионе.