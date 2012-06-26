Евгений Маргулис ушел из "Машины Времени"

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Гитарист Евгений Маргулис в понедельник покинул "Машину Времени", сообщается на сайте рок-группы.
"Двадцать пятого июня через месяц после 43-летия "Машины Времени" группу покинул Евгений Маргулис", - говорится в сообщении. О причинах ухода музыканта не сообщается.
До осени группа продолжит выступления, а в сентябре вернется в обновленном составе, отмечается на сайте.
Маргулис присоединился к группе в 1975 году, через четыре года в 1979 году покинул ее, уйдя в "Воскресенье".
В 1989 году Маргулис вернулся в "Машину времени".