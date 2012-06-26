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    Евгений Маргулис ушел из "Машины Времени"

    (обновлено: )14
    "Двадцать пятого июня через месяц после 43-летия "Машины Времени" группу покинул Евгений Маргулис", - говорится в сообщении на сайте рок-группы.

    МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Гитарист Евгений Маргулис в понедельник покинул "Машину Времени", сообщается на сайте рок-группы.

    "Двадцать пятого июня через месяц после 43-летия "Машины Времени" группу покинул Евгений Маргулис", - говорится в сообщении. О причинах ухода музыканта не сообщается.

    До осени группа продолжит выступления, а в сентябре вернется в обновленном составе, отмечается на сайте.

    Маргулис присоединился к группе в 1975 году, через четыре года в 1979 году покинул ее, уйдя в "Воскресенье".

    В 1989 году Маргулис вернулся в "Машину времени".

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