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    Культура и общество

    Янукович почтил память Георгия Берегового

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    Президент Украины Виктор Янукович почтил память летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Георгия Берегового.

    КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Виктор Янукович почтил память летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Георгия Берегового, сообщает во вторник сайт президента.

    В ходе поездки в Енакиево Янукович возложил цветы к памятнику Береговому и почтил его память минутой молчания.

    Также президент побывал в Музей космонавта, где ознакомился с музейной экспозицией и пообещал передать музею фотокамеру, которой Береговой делал снимки из космоса. Кроме этого Янукович передал директору музея Ирине Заре сертификат на мультимедийное оборудование.

    Дважды Герой СССР, летчик-космонавт Георгий Береговой. Фотолента>>

    Также глава государства посетил могилы своих родных и близких в Енакиево.

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