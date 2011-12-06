Янукович почтил память Георгия Берегового

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Виктор Янукович почтил память летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Георгия Берегового, сообщает во вторник сайт президента.

В ходе поездки в Енакиево Янукович возложил цветы к памятнику Береговому и почтил его память минутой молчания.

Также президент побывал в Музей космонавта, где ознакомился с музейной экспозицией и пообещал передать музею фотокамеру, которой Береговой делал снимки из космоса. Кроме этого Янукович передал директору музея Ирине Заре сертификат на мультимедийное оборудование.

Дважды Герой СССР, летчик-космонавт Георгий Береговой. Фотолента>>

Также глава государства посетил могилы своих родных и близких в Енакиево.