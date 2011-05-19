Киевский зоопарк хотят закрыть и застроить - коллектив зоопарка

КИЕВ, 19 мая РИА Новости. Коллектив Киевского зоопарка заявляет, что против него развернута медиа-кампания, целью которой является закрытие и последующая застройка территории зверинца, сообщает в четверг УНИАН.
"В последнее время в зоопарк приходят письма из стран Запада, в которых отдельные граждане и общественные организации требуют закрыть Киевский зоопарк. По нашему мнению, это следствие длительного медиа-кампании на тему "Зоопарк - кладбище для животных", в которой в течение марта-апреля 2011 распространялась дезинформация о гибели 500, а затем 611 животных в Киевском зоопарке", - говорится в заявлении коллектива зоопарка.
Сотрудники зверинца также сообщили, что в администрацию зоопарка обратился редактор известного интернет-издания и рассказал, что в редакцию поступила очередная статья заказного характера против ветеринарного отдела зоопарка.
В связи с этим коллектив просит журналистов не забывать о кодексе журналисткой этики и не сотрудничать со "злоумышленниками".
Ранее сообщалось, что в Киевском зоопарке умерло большое количество животных. По словам нового гендиректора Алексея Толстоухого за период с 15 октября 2010 года по 1 апреля 2011-го погибли 62 особи: 8 млекопитающих, 20 птиц и 34 беспозвоночных.
Рекомендуем