Шутка Триера дорого ему обошлась, но сделала рекламу картине - киновед

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Заявление режиссера Ларса фон Триера на Каннском фестивале о том, что он симпатизирует Гитлеру, было шуткой, которая ему дорого обошлась, но при этом сделала рекламу фильму, считает киновед, член ФИПРЕССИ Кирилл Разлогов.

В четверг дирекция Каннского фестиваля в ответ на "шутку" объявила Ларса фон Триера персоной нон грата, запретив ему появляться на фестивале, где в конкурсной программе участвует фильм режиссера "Меланхолия".

"История с Триером, при всей своей экстраординарности, чрезвычайно характерна для взаимоотношений актуального искусства, с одной стороны, и культуры, с другой, художника и общества", - сказал РИА Новости Разлогов.

На взгляд киноведа, Триер эпатировал публику. "Загнанный в угол вопросами возмущенных журналистов, он решил отшутиться: "Тогда считайте, что я - нацист", - предполагает Разлогов.

С одной стороны, как он продолжил, "эта шутка ему дорого обошлась: он был объявлен дирекцией фестиваля персоной нон грата, но одновременно, это же стало могучей косвенной рекламой ему и его картине, которая сохранила свои позиции в конкурсе".

Как сообщил ранее директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо (Thierry Fremaux), сегодняшнее решение административного совета было направлено "против человека, а не против картины". Таким образом, "Меланхолия", считавшаяся одним из самых ожидаемых фильмов конкурсной программы, остается в числе претендентов на "Золотую пальмовую ветвь".

"И хотя я не думаю, что Каннское жюри теперь в знак протеста присудит ей главный приз, как в аналогичной ситуации случилось с акцией группы "Война" на премии "Инновация", рекламный эффект будет более долговечным, чем политический скандал", - сказал Разлогов.

"А что касается разбухания шутки в скандал, то великие художники - люди неосмотрительные и порой не ведают, что творят", - заключил киновед.

В свою очередь сам Триер не собирается оспаривать решение дирекции, сообщило ранее агентство AFP со ссылкой на продюсера его картины Мету Фольдагер (Meta Foldager).