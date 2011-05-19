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    Культура и общество

    "Титаник" выйдет в 3D к столетию катастрофы лайнера

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    "Титаник", считавшийся самым кассовым фильмом всех времен до появления "Аватара", выйдет в прокат повторно, но уже в трехмерном формате, и произойдет это 6 апреля 2012 года.

    МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "Титаник", считавшийся самым кассовым фильмом всех времен до появления "Аватара", выйдет в прокат повторно, но уже в трехмерном формате, и произойдет это 6 апреля 2012 года, когда роковому рейсу лайнера исполнится 100 лет, гласит опубликованный в четверг релиз студий Paramount, 20th Сentury Fox и Lighstorm Entertainment.

    Исходная версия "Титаника" появилась в 1997 году. Фильм выручил по всему миру более 1,8 миллиарда долларов и получил 11 "Оскаров", в том числе - за лучшую картину и лучшую режиссуру.

    "Выросло целое поколение, никогда не видевшее "Титаник" так, как его надо видеть, то есть на большом экране. А это будет "Титаник", какого вы никогда не видели - с большим тщанием перенесенный в 3D. Фильм сохранил эмоциональный накал, а визуальный накал только возрос, так что и новичкам, и фанатам гарантировано сильное переживание", - заявляет автор фильма Джеймс Кэмерон (James Cameron).

    Этому же режиссеру принадлежит следующий общемировой рекорд: "Аватар", снятый им более 10 лет спустя, заработал уже 2,78 миллиарда долларов. В настоящий момент Кэмерон занят работой над сиквелами: вторая часть должна выйти в 2014 году, а третья - в 2015-м.

    Его продюсер Джон Ландау (John Landau) является сторонником максимального выжимания прибыли из каждой ленты - так, ему принадлежала идея повторного выпуска "Аватара" с добавлением нескольких новых эпизодов. Стоимость каждой из 9 добавленных минут приближалась к 1 миллиону долларов; вырученные расширенной версией 10 миллионов долларов едва позволили отбить средства, потраченные на производство.

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