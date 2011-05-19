Панихида по случаю 150-летия перезахоронения Шевченко прошла в Киеве

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет отслужил панихиду в честь великого украинского поэта Тараса Шевченко в церкви Рождества Христова на Подоле в Киеве, сообщает официальный сайт Киевского патриархата.



Храм Рождества Христова на Подоле также называют "Шевченковской церковью", поскольку именно 19 мая, ровно 150 лет назад, в ней был установлен гроб с телом Кобзаря на пути из Санкт-Петербурга в Канев и состоялось прощание с поэтом.



Тарас Шевченко умер 10 марта 1861 года и похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. 22 мая 1861 года поэт был перезахоронен в Каневе на Чернечьей горе.