Каннский фестиваль объявил Ларса фон Триера "персона нон грата"

ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости, Владимир Добровольский. Дирекция Каннского кинофестиваля объявила "персона нон грата" известного режиссера Ларса фон Триера, который на пресс-конференции в среду назвал себя "нацистом", говорится в коммюнике фестиваля.

Представляя в среду свой фильм о конце света под названием "Меланхолия" (Melancholia), режиссер сделал скандальное заявление. Отвечая на вопрос о своих немецких корнях, фон Триер заявил, что понимает Гитлера, но тут же добавил, что ничего не имеет против евреев и осуждает Холокост. В среду он извинился перед фестивалем за свои высказывания, дирекция приняла это к сведению.

В четверг административный совет фестиваля провел чрезвычайное заседание и выразил сожаление, что "Ларс фон Триер решил использовать трибуну (фестиваля) для неприемлемых и противоречащих идеалам человечества и благородства выражений".

"Административный совет решительно осуждает эти заявления и объявляет Ларса фон Триера "персона нон грата" на Каннском фестивале, это заявление немедленно вступает в силу", - говорится в коммюнике.

Как разъяснила дирекция фестиваля, фильм "Меланхолия" продолжит участвовать в основном конкурсе.

Вместе с тем, передает корреспондент РИА Новости, самому фон Триеру запрещено появляться на фестивале. В этой связи, в частности, была отменена вечеринка на 400 приглашенных по случаю премьеры "Меланхолии".

Журналисты, принимавшие участие в пресс-конференции, сочли, что фестиваль слишком жестко отреагировал на высказывания фон Триера, которые были шуткой.

За последнее время уже два видных деятеля культуры, модельер Джон Гальяно и актер Чарли Шин, поплатились работой за свои высказывания, расцененные как расистские. В отношении Гальяно, кроме того, было заведено дело.