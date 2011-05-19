Подведены итоги акции "Георгиевская ленточка" в Украине

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Андрей Лубенский. Международная акция памяти "Георгиевская ленточка" прошла в Украине успешно, хотя и была омрачена провокациями националистов во Львове, заявил глава общественной организации "Общевоинский союз Украины" (ОСУ), депутат Верховной Рады пятого созыва Олег Калашников.

Международная акция "Георгиевская ленточка" посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне стартовала в Украине 28 апреля (в Киеве - 5 мая) и проходила до 17 мая 2011 года.

9 мая во Львове на Марсовом поле произошла стычка между националистами и ветеранами, а на Холме Славы националисты не пускали людей к Могиле Неизвестного Солдата, если у них на одежде были георгиевские ленточки. Националисты также растоптали венок, который должен был возложить на военном кладбище генконсул России во Львове Олег Астахов.

"Мы завезли и распространили более 250 тысяч георгиевских ленточек по всей территории Украины, нами было подготовлено для их распространения более семи тысяч волонтеров из числа активистов, членов ОСУ", - сказал Калашников в среду на пресс-конференции, посвященной итогам акции. Он добавил, что это "на 50 тысяч больше, чем в прошлом году".

По словам руководителя центра "Кремлевская стратегия" Вадима Мингалева, всего на территории Украины в ходе акции в этом году было распространено более 300 тысяч ленточек, столько же, сколько и в Белоруссии.

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Калашников также отметил, что успешное проведение акции стало возможным благодаря поддержке и активному участию в ее проведении посольства РФ в Украине и представительства Россотрудничества на Украине.

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