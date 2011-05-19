наверх
10.03.201803:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Культура и общество

    Подведены итоги акции "Георгиевская ленточка" в Украине

    Тема:

    Столкновения с националистами в День Победы во Львове (68)

    (обновлено: )18
    Международная акция памяти "Георгиевская ленточка" прошла в Украине успешно, хотя и была омрачена провокациями во Львове. Акция стартовала в Международная акция "Георгиевская ленточка" посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне стартовала в Украине 28 апреля (в Киеве - 5 мая) и проходила до 17 мая 2011 года.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Андрей Лубенский. Международная акция памяти "Георгиевская ленточка" прошла в Украине успешно, хотя и была омрачена провокациями националистов во Львове, заявил глава общественной организации "Общевоинский союз Украины" (ОСУ), депутат Верховной Рады пятого созыва Олег Калашников.

    Международная акция "Георгиевская ленточка" посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне стартовала в Украине 28 апреля (в Киеве - 5 мая) и проходила до 17 мая 2011 года.

    9 мая во Львове на Марсовом поле произошла стычка между националистами и ветеранами, а на Холме Славы националисты не пускали людей к Могиле Неизвестного Солдата, если у них на одежде были георгиевские ленточки. Националисты также растоптали венок, который должен был возложить на военном кладбище генконсул России во Львове Олег Астахов.

    "Мы завезли и распространили более 250 тысяч георгиевских ленточек по всей территории Украины, нами было подготовлено для их распространения более семи тысяч волонтеров из числа активистов, членов ОСУ",  - сказал Калашников в среду на пресс-конференции, посвященной итогам акции. Он добавил, что это "на 50 тысяч больше, чем в прошлом году".

    По словам руководителя центра "Кремлевская стратегия" Вадима Мингалева, всего на территории Украины в ходе акции в этом году было распространено более 300 тысяч ленточек, столько же, сколько и в Белоруссии.

    Как Вы оцениваете беспорядки 9 мая во Львове? Выскажите мнение>>

    Калашников также отметил, что успешное проведение акции стало возможным благодаря поддержке и активному участию в ее проведении посольства РФ в Украине и представительства Россотрудничества на Украине.

    Новости по теме "Столкновения с националистами в День Победы во Львове">>

    На 9 мая во Львове сжигали Знамя Победы. Фотолента >>

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине