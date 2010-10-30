Главные часы Майдана не смогут перейти на "зимнее время"

КИЕВ, 30 окт - РИА Новости, Марина Шмаюн. Украина переходит на "зимнее время" в ночь на воскресенье - в 04.00 стрелки часов будут переведены на час назад. Переход на зимнее время осуществляется в соответствии с постановлением кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года.

Ровно в 04.0 будут переведены на "зимнее время" все часы, расположенные в общественных местах. Так, начальник пресс-службы Киевского метрополитена Надежда Шумак сообщила РИА Новости, что часы в метро будут переведены в соответствии с графиком несмотря на то, что поезда метрополитена начинают курсировать с 05.30.

А вот часы на Майдане Независимости, расположенные на Доме профсоюзов, не смогут показать "переведенное" время, поскольку уже несколько дней не работают из-за реконструкции. Руководитель проекта реконструкции Алексей Серков обещает, что уже в декабре главные часы Майдана покажут "зимнее время".