На телеканале "Интер" начинается акция "Всем миром!"

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. На телеканале "Интер" и на каналах медиа-группы "Интер" с понедельника, 12 апреля стартует промо-кампания всеукраинской акции "Всем миром!", суть которой заключается в сборе средств для ветеранов, участников боевых действий ВОВ.

Инициировала акцию общественность Украины, в лице известных музыкантов, актеров, спортсменов, ученых. Через СМИ они обращаются к народу страны с призывом, не перекладывая на плечи государства, каждому гражданину страны, исходя из своих возможностей, оказать посильную финансовую помощь нашим старшим соотечественникам, отвоевавшим для нас Победу и Мир.

Для этого открыт специальный расчетный счет, который будет контролироваться специально созданным Наблюдательным советом из числа известных, заслуживающих доверие людей - актеров, музыкантов, ветеранов, бизнесменов.

Собранные средства будут адресно перечислены ветеранам, участников боевых действий ВОВ, статус которых определен украинским законодательством.

Акция является исключительно некоммерческой, без перспективы извлечения какой-либо финансовой выгоды для всех участников и/или партнеров проекта.

Данная акция получила поддержку государственной власти Украины, в частности в Координационном совете по празднованию 65-летия Победы, возглавляемом президентом страны Виктором Януковичем.

Среди прочих, в акции принимают участие Давид Черкасский - режиссер-мультипликатор; Александр Крикун - Чемпион мира; Олег Карамазов - музыкант; Юлия Мищенко - музыкант; Олег Саленко - футболист; Анна Бессонова - Чемпион мира; Петр Толочко - академик, историк; Олег Собчук - музыкант; Владимир Вирчис - чемпион Европы; Дарья Малахова - актриса, телеведущая; Вячеслав Узелков - интерконтинентальный чемпион; Юрий Билоног - Олимпийский чемпион и другие.