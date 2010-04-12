"Братья Карамазовы" стали лучшей рок-группой Украины

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Украинская рок-группа "Братья Карамазовы" названа лучшей рок-группой Украины 2009 года.

Это звание группа получила по итогам всеукраинского смс-голосования, интернет-опросов и рейтингов музыкальных экспертов Премии "НЕПОПСА", проводимой ежегодно самой влиятельной радиостанцией формата украинской и российской рок-музыки - "Джем ФМ".

Данный факт примечателен тем, что "Братья Карамазовы" известны не только тем, что пишут и исполняют песни только на русском языке, но и своей гражданской позицией. В 2009 году музыканты провели грандиозный фестиваль "МИР", посвященный 65-й годовщине Освобождения Украины от нацизма. Инициировали вместе с украинской общественностью всенародную акцию "Всем миром!", приуроченную к 65-летию Великой Победы.

"В этом году нашей группе исполняется 20 лет. А это уже срок. Те, кто с нами, увидят и услышат нас не только на сольных выступлениях, посвященных юбилею группы, но и на нескольких грандиозных МИРных open air, которые в этом году гарантированы. МИР Вам, всегда ваши "Братья Карамазовы", - заявил лидер группы Олег Карамазов.

В этом году также были отмечены премией группа "Скрябін" за альбом "Моя Еволюція", который был признан лучшим в 2009 году. Лучшим дебютантом года назван молодой коллектив "Vперше Чую".