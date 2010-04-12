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    Культура и общество

    На Львовщине фигуру Ленина переправили в памятник Матери-Украине

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    Скульптура Оранты - берегини украинского рода сделана из бронзы, полученной после переплавки памятнику Ленину. Новый памятник появится в городе Самбор к Дню независимости Украины.

    КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. В Самборе Львовской области к Дню независимости Украины появится памятник Матери-Украине. Об этом заявили создатели памятника, сообщает в понедельник Zaxid.net.

    По словам авторов памятника, работа имеет вид Оранты - берегини украинского рода. Создатели подчеркивают, что Оранта впервые изображена в скульптуре.

    Памятник создан из бронзы, имеет высотку около 10 метров и, по замыслу авторов, должен вписываться в архитектурный ансамбль городской площади.

    Мэр Самбора Михаил Кит подчеркнул, что для установки памятника необходима сумма в 600 тысяч гривен, городские власти надеются на финансовую помощь предпринимателей.

    В то же время авторы скульптуры подчеркивают, что на ее изготовление не были потрачены бюджетные деньги, так как бронза была получена после переплавки бывшего памятника Владимиру Ленину.

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