Останки Ярослава Мудрого могут быть ненастоящими - СМИ

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Останки, хранящиеся в Национальном заповеднике "София Киевская" кости Ярослава Мудрого, могут не принадлежать киевскому князю. Об этом сообщает в понедельник газета "Сегодня" со ссылкой на одного из сотрудников "Софии Киевской".

По предположению газеты останки, являющиеся одним из важных исторических артефактов Украины, могут принадлежать неизвестному мужчине.

"Уже точно известно, что кости найденные в гробнице - намного моложе. Останки Ярослава, вероятнее всего, пропали. Но нам было строго приказано не разглашать эту информацию: руководство не хочет, чтобы об этом пока знали", - приводит газета слова одного из сотрудников "Софии Киевской".

Усыпальница Ярослава Мудрого была вскрыта в сентябре 2009 года. Там, помимо костей, принадлежавших мужчине, должны были находиться останки женщины (предположительно жены Ярослава Ингигерды), а также череп неизвестного трехлетнего ребенка. Однако, как сообщает издание, были найдены лишь останки мужчины.

Официально в заповеднике не комментируют подобную информацию.

"Новости относительно костей Ярослава есть, но мы пока ничего говорить об этом не будем. Впереди еще генетический анализ, а до окончательных результатов - никакой информации о костях", - заявила заместитель Генерального директора по научной работе Ирина Марголина.

До окончания генетической экспертизы не комментируют информацию также и в Национальном медицинском университете им. Богомольца.

В то же время "Сегодня" приводит версию, что настоящие останки могли затеряться в первой половине 20 века, когда были отправлены в Ленинград в тридцатых годах и возвращены лишь после войны.

"Необязательно они потерялись в России. Сотрудники и руководство "Софии" меняется. Где-то могли недосмотреть, потерять этикетку к ящику. А если их все-таки не передали из Питера, то учитывая его блокаду во время войны, неразбериху, найти их будет невозможно", - приводит газета слова археолога Виталия Козюбы.