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    День космонавтики отметят в Запорожье запуском ракет

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    Юные жители Запорожья из областного центра научно-технического творчества учащейся молодежи "Грани" отметят Всемирный день авиации и космонавтики, запуская в небо ракеты, созданные своими руками.

    КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Юные жители Запорожья из областного центра научно-технического творчества учащейся молодежи "Грани" отметят Всемирный день авиации и космонавтики, запуская в небо ракеты, созданные своими руками.

    "Сейчас в Центре, начавшем свою деятельность еще в 1946 году - в качестве Областной детской технической станции, занимаются 30 детей, самым младшим из которых шесть лет. Свои ракеты, радиоуправляемые самолеты и планеры они конструируют из картона, пластилина, фанеры, дерева и других подручных средств", - сообщили организаторы, отметив, что "создаваемые таким образом ракеты могут подниматься на высоту до 700 метров".

    На создание одной модели ракеты или планера у юных конструкторов, по словам руководителей центра, уходит, как правило, несколько месяцев.

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