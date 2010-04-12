День космонавтики отметят в Запорожье запуском ракет

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Юные жители Запорожья из областного центра научно-технического творчества учащейся молодежи "Грани" отметят Всемирный день авиации и космонавтики, запуская в небо ракеты, созданные своими руками.

"Сейчас в Центре, начавшем свою деятельность еще в 1946 году - в качестве Областной детской технической станции, занимаются 30 детей, самым младшим из которых шесть лет. Свои ракеты, радиоуправляемые самолеты и планеры они конструируют из картона, пластилина, фанеры, дерева и других подручных средств", - сообщили организаторы, отметив, что "создаваемые таким образом ракеты могут подниматься на высоту до 700 метров".

На создание одной модели ракеты или планера у юных конструкторов, по словам руководителей центра, уходит, как правило, несколько месяцев.