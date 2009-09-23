АНОНС: 24 сентября, Киев. Открытие галереи "Пит-Арт"

Вернисаж "Киев - Париж: ракурс". Живопись Натальи Пастушенко и батики Алины Гриненко.

24 сентября в Киеве торжественно откроется новая галерея "Пит-Арт".

На фоне спада художественного рынка это событие примечательно: идейные вдохновители проекта, не питая никаких коммерческих иллюзий, жаждут воплотить свою культурную миссию, регулярно проводя в камерной обстановке выставки талантливых украинских художников.

"Мы представляем тех, в кого верим", - формулирует задачи галереи ее учредитель Питер Рольфс Тауверс.

"Пит-Арт" станет своего рода клубом по интересам, салоном в классическом понимании.

"Если женщина утверждает, что не мечтает о Париже - безбожно врет!" - таково жизненное наблюдение кураторов выставки "Киев - Париж: ракурс".

Две украинские художницы, Наталья Пастушенко и Алина Гриненко, визуально комментируют это предположение, представляя женский взгляд на мировую столицу романтики.

Кураторы обещают соблюсти лучшие традиции вернисажей. Здесь соберется культурная элита города. Кто-то сможет поспорить с художницами о Париже, кто-то - молча насладиться джазом Владимира Шабалтаса и Сергея Овсянникова (в репертуаре - свинговая и латиноамериканская музыка).

Веские аргументы в пользу Парижа предоставит ресторан "Вернисаж" - по инициативе хозяина заведения Луи Шамбоди присутствующих угостят традиционными французскими закусками.

24 сентября, 19:00, ул. Костельная, 6, тел. (044) 278 2631, (050) 166 4313, Оксана Довган.