Путин призывает Украину развивать образовательные и научные связи

ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская область), 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает за развитие российско-украинских образовательных и научных связей.

"Такое объединение усилий в подготовке кадров и научной деятельности, безусловно, имело бы положительное продолжение и в реальных секторах наших экономик, особенно в высокотехнологичных областях", - заявил Путин во вторник в ходе телемоста, который был организован между Московским физико-техническим институтом в Долгопрудном и киевским филиалом вуза.

Путин отметил, что Украина хорошо известна своей высокотехнологичной промышленностью, в частности, в области судостроения, авиастроения и в космической сфере.

Обращаясь к президенту академии наук Украины Борису Патону, который возглавляет киевский филиал МФТИ, премьер отметил, что в предыдущие десятилетия между научными и образовательными центрами России и Украины была создана "естественная связь", которую необходимо сохранить.

Он напомнил, что до сих пор значительное число молодых людей из Украины проходят подготовку в российских вузах. В частности, в МФТИ учатся более 130 человек из Украины.

"Мне бы очень хотелось, чтобы и наши абитуриенты тоже имели возможность учиться в ведущих вузах Украины", - добавил Путин.