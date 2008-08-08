Памятник Бандере обойдется Ивано-Франковску более чем в $1 млн

ЛЬВОВ, 8 авг - РИА Новости, Владислав Якушев. Власти города Ивано-Франковска - областного центра на западе Украины - решили до конца 2009 года поставить памятник лидеру и идеологу украинских радикальных националистов Степану Бандере, монумент обойдется в 6,7 миллионов гривен (1,37 миллионов долларов), сообщает в пятницу пресс-служба горсовета Ивано-Франковска.

"Строительные работы из установления памятника на Европейской площади города должны завершиться до декабря 2009 года", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.

На строительства памятника Бандере в Ивано-Франковске уже собрано почти 147,4 гривен (более 29 тысяч долларов), все это пожертвования, собранные горожанами.

В областных центрах Украины подобный памятник уже стоит во Львове, об установке статуи Бандеры всерьез думают городские власти Луцка - центра Волынской области на западе страны.

Бандера был лидером Организации украинских националистов (ОУН), одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. Летом 1941 года после прихода фашистов Бандера призвал "украинский народ помогать всюду немецкой армии разбивать Москву и большевизм". Скончался Бандера в 1959 году в Мюнхене. Утверждают, что его отравил агент КГБ СССР.

УПА была создана 14 октября 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала как против вермахта, так и против Красной Армии и - позже - отрядов НКВД.