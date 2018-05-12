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    Культура

    Коллекцию знаменитого Рокфеллера продали за рекордную сумму

    (обновлено: )160
    Произведения искусства, которые принадлежали покойному американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру и его жене Пегги, были распроданы на аукционе Christie's в Нью-Йорке за несколько дней.
    Коллекция произведений искусства Рокфеллеров на аукционе
    christies.com

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Коллекция произведений искусства, которая принадлежала покойному американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру и его жене Пегги, ушла с молотка за 830 миллионов долларов.

    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    УНИАН
    Тренировка Кличко, проданная на аукционе за 150 тыс грн

    Об этом сообщает Deutsche Welle

    Это самая большая до сих пор выручка, полученная от продажи с аукциона частной коллекции.

    Предыдущий рекорд (373 млн евро) был установлен в 2009 году, когда распродавалась коллекция французского модельера Ива Сен-Лорана.

    "Произведения искусства, принадлежавшие Рокфеллерам, были распроданы на аукционе Christie's в Нью-Йорке за несколько дней. Последний раунд торгов завершился в ночь на пятницу, 11 мая. Заявки поступали из многих районов США, из Германии, других стран Европы, а также из Азии", — говорится в сообщении.

    christies.com
    Коллекция произведений искусства Рокфеллеров на аукционе
    christies.com
    Коллекция произведений искусства Рокфеллеров на аукционе
    christies.com
    Коллекция произведений искусства Рокфеллеров на аукционе

    Всего на торги было выставлено более 1500 произведений искусства, включая картины художников XIX и XX веков, античную мебель, фарфор и скульптуры. 

    Ранее сообщалось, что статую обнаженного президента США Дональда Трампа продали на аукционе Julien's Auctions в Лос-Анджелесе за $28 тысяч. Статую приобрел ведущий передачи о привидениях Зак Бэганс, который планирует перевести ее в свой музей паранормальных явлений в Лас-Вегасе.

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