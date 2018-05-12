Коллекцию знаменитого Рокфеллера продали за рекордную сумму

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Коллекция произведений искусства, которая принадлежала покойному американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру и его жене Пегги, ушла с молотка за 830 миллионов долларов.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Это самая большая до сих пор выручка, полученная от продажи с аукциона частной коллекции.
Предыдущий рекорд (373 млн евро) был установлен в 2009 году, когда распродавалась коллекция французского модельера Ива Сен-Лорана.
"Произведения искусства, принадлежавшие Рокфеллерам, были распроданы на аукционе Christie's в Нью-Йорке за несколько дней. Последний раунд торгов завершился в ночь на пятницу, 11 мая. Заявки поступали из многих районов США, из Германии, других стран Европы, а также из Азии", — говорится в сообщении.
Всего на торги было выставлено более 1500 произведений искусства, включая картины художников XIX и XX веков, античную мебель, фарфор и скульптуры.
Ранее сообщалось, что статую обнаженного президента США Дональда Трампа продали на аукционе Julien's Auctions в Лос-Анджелесе за $28 тысяч. Статую приобрел ведущий передачи о привидениях Зак Бэганс, который планирует перевести ее в свой музей паранормальных явлений в Лас-Вегасе.