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    Культура

    Melovin рассказал, что сделает при победе на Евровидении

    Тема:

    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина (173)

    (обновлено: )13301
    Певец признался, что рад своему первому номеру в финале Евровидения: "Я был очень рад, что вытащил первый номер. Мы очень хотели открывать и закрывать".
    Одесский певец Melovin прошел финал Евровидения
    Francisco LEONG / AFP

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Участник от Украины на Евровидении-2018 Melovin заявил, что если победит, то намерен привезти песенный конкурс на свою родину — в Одессу, передает ТСН.

    Второй полуфинал Евровидения-2018
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    "Я очень хочу сделать все так, чтобы была возможность вновь провести Евровидение в Украине. Как получится, посмотрим. Для меня Евровидение — новый этап в жизни. Я не хочу, чтобы он заканчивался как-то не очень хорошо для меня. Все равно хочется какого-то праздника, победы", — отметил он.

    Также певец признался, что рад своему первому номеру в финале Евровидения.

    "Я был очень рад, что вытащил первый номер. Мы очень хотели открывать и закрывать. Получилось, что в первой части мы закрывали, а теперь мы открываем. Это конкурс, для конкурса очень хорошо выступать первым и последним. Середина — это очень сложная миссия для артиста. Первая тоже, но мне это нравится", — добавил артист.

    Напомним, в субботу, 12 мая, в Лиссабоне пройдет финал песенного конкурса Евровидение-2018.

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