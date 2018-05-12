Melovin рассказал, что сделает при победе на Евровидении

Francisco LEONG / AFP

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Участник от Украины на Евровидении-2018 Melovin заявил, что если победит, то намерен привезти песенный конкурс на свою родину — в Одессу, передает ТСН.

"Я очень хочу сделать все так, чтобы была возможность вновь провести Евровидение в Украине. Как получится, посмотрим. Для меня Евровидение — новый этап в жизни. Я не хочу, чтобы он заканчивался как-то не очень хорошо для меня. Все равно хочется какого-то праздника, победы", — отметил он.

Также певец признался, что рад своему первому номеру в финале Евровидения.

"Я был очень рад, что вытащил первый номер. Мы очень хотели открывать и закрывать. Получилось, что в первой части мы закрывали, а теперь мы открываем. Это конкурс, для конкурса очень хорошо выступать первым и последним. Середина — это очень сложная миссия для артиста. Первая тоже, но мне это нравится", — добавил артист.

Напомним, в субботу, 12 мая, в Лиссабоне пройдет финал песенного конкурса Евровидение-2018.