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    "Кто такой Скрипка?". Лоза раскритиковал русофобские высказывания

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    По мнению Юрия Лозы, высказывание Олега Скрипки "никаким образом не сказывается" на жизни россиян. Он добавил, что Украина сейчас настроена русофобски, потому что "ей надо отрабатывать американские деньги".
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    Юрий Лоза
    facebook.com/Юрий Лоза

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Российский певец Юрий Лоза раскритиковал русофобское высказывание солиста украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки на концерте в Нидерландах.

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    Скрипка во время выступления в Гааге заявил, что рад играть в городе, "где будет скоро суд над Россией". После этого треть посетителей покинули концерт. Сам музыкант не стал извиняться за сказанное и предположил, что среди ушедших были лишь россияне.

    По мнению Лозы, высказывание Скрипки "никаким образом не сказывается" на жизни граждан РФ.

    "Кто такой Скрипка вообще? Он кто? Политический деятель? От него что-то зависит? (…) Что он великий музыкант, что ли? Да нет, конечно. Какую его песню поют в мире?" — заявил певец в интервью телеканалу "360", добавив, что подобная агрессия в адрес России со стороны среди украинских артистов связана с "определенным заказом" США.

    "Украина сейчас настроена русофобски, потому что ей надо отрабатывать американские деньги", — подчеркнул Лоза.

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