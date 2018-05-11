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    Звезда Голливуда сделала голое селфи в честь дня рождения

    (обновлено: )85502
    Актриса Розарио Доусон, которая сыграла в блокбастерах "Люди в черном-2", "Защитники", "Город грехов-2", Неуаправляемый" и других, решилась на смелую выходку в честь своего дня рождения.
    Актриса Розарио Доусон отметила день рождения полностью голой
    Фото https://www.instagram.com/

    КИЕВ, 11 мая - РИА Новости Украина. Американская актриса Розарио Доусон оригинально отметила свой 39-й день рождения: голливудская актриса сделала фото полностью обнаженной.

    На снимке Розирио стоит голой перед зеркалом, прикрывая грудь руками. Интимные части тела актрисы прикрывает букет роз, стоящий на трюмо.

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    "Отражения не дают гравитации опустить меня вниз", - такой подписью сопроводила Доусон откровенную фотографию.

    "Счастливого дня рождения идет мне. 39 и чувствуя себя отлично", - призналась киноактриса, выложив также видео, посвященное личному празднику.

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