Звезда Голливуда сделала голое селфи в честь дня рождения

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КИЕВ, 11 мая - РИА Новости Украина. Американская актриса Розарио Доусон оригинально отметила свой 39-й день рождения: голливудская актриса сделала фото полностью обнаженной.

На снимке Розирио стоит голой перед зеркалом, прикрывая грудь руками. Интимные части тела актрисы прикрывает букет роз, стоящий на трюмо.

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"Отражения не дают гравитации опустить меня вниз", - такой подписью сопроводила Доусон откровенную фотографию.

Публикация от rosariodawson (@rosariodawson) 9 Май 2018 в 1:38 PDT

"Счастливого дня рождения идет мне. 39 и чувствуя себя отлично", - призналась киноактриса, выложив также видео, посвященное личному празднику.

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