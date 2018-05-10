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    Культура

    "Аня - огонь". Украинская певица "порвала" Instagram откровенным фото

    (обновлено: )42110
    Анна Седокова выложила новую фотографию, на которой она запечатлена в черном купальнике. Снимок набрал десятки тысяч "лайков" и множество комментариев.
    Анна Седокова
    Анна Седокова/Instagram

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в США, порадовала подписчиков в Instagram новой фотографией, на которой она запечатлена в черном купальнике.

    "Написала новую колонку, почти отправила, удалила и переписала заново. Это я к тому, что на фото писатель. Так теперь и буду представляться", — подписала она снимок.

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    Фото получило более 87 тысяч "лайков" и множество комментариев: "Бомба", "Красавица", "Вызывайте пожарных, Аня сегодня огонь", "Вы прекрасная", "Такой женщине надо ноги целовать".

    Анна Седокова/Instagram
    Анна Седокова

    Ранее Седокова предстала в образе "роскошной амазонки".

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