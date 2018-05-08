Украинская певица похвасталась фигурой в "розовых труселях"

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с подписчиками Instagram новой фотографией, на которой она запечатлена в купальнике.

"Доброе утро. Розовые труселя… приветствуют вас. Что у вас сейчас в голове? Какие мысли? Какие планы?" — говорится в описании.

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Одна из подписчиков звезды ответила: "Лечу в Милан! Планов масса! Хочется взять себя в руки и привести себя в форму! Труселя дико мотивируют!".

Появились и другие комментарии: "Классная фигура! И голос шикарный!", "Отличная фигура. Тем более, после двоих детей. Красотка", "Мысли улететь в Одессу и греться на солнце".

instagram.com/slava_kaminska Слава Каминская

Ранее сеть активно обсуждала новое фото певицы Анны Седоковой, на которой она предстала в образе "роскошной амазонки".