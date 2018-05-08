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    Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала Евровидения

    Тема:

    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина (153)

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    По мнению британской букмекерской конторы William Hill, в финал международного песенного конкурса Евровидение-2018 выйдут Израиль, Кипр, Чехия, Эстония, Болгария, Греция, Австрия, Армения, Литва и Бельгия.
    Открытие международного конкурса песни Евровидение-2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала международного песенного конкурса Евровидение-2018, который в этом году проходит в столице Португалии Лиссабоне, передает "Радио Свобода".

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    По мнению британской букмекерской конторы William Hill, в финал выйдут Израиль, Кипр, Чехия, Эстония, Болгария, Греция, Австрия, Армения, Литва и Бельгия.

    В то же время компания Unibet, центральный офис которой расположен на Мальте, считает, что Литва имеет меньшие шансы попасть в финал, чем Финляндия. Такого же мнения придерживается гибралтарская 888sport.

    Таким образом, с точки зрения букмекеров, украинский певец Alekseev, представляющий на конкурсе Белоруссию, имеет низкие шансы на выход в финал.

    Первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая. Украину на песенном конкурсе представляет исполнитель Melovin с песней Under the Ladder. Он выйдет на сцену под номером 18 во втором полуфинале. Букмекеры высоко оценивают шансы Украины на выход в финал Евровидения.

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