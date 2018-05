Первый полуфинал Евровидения состоится в Лиссабоне во вторник

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Представители Азербайджана, Бельгии, Израиля, Белоруссии, Финляндии, Армении и других стран выйдут на сцену лиссабонской арены Altice во вторник, 8 мая, чтобы выступить в первом полуфинале международного песенного конкурса Евровидение, сообщается на официальном сайте смотра.

Евровидение в этом году впервые пройдет в Португалии на арене Altice в Парке Наций, официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!", а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.

Около недели до этого конкурсанты из 43 стран репетировали свои номера на лиссабонской сцене, и уже во вторник 19 из них выступят в первом полуфинале. На официальном сайте смотра размещен список выступающих, в который вошли представительница Азербайджана певица Айсель с композицией X My Heart, Ева Засимаускайте из Литвы с песней When We're Old, известный поп-певец Алексеев, который на конкурсе представляет Белоруссию с хитом Forever, исполнительница из Бельгии Сеннек с треком A Matter Of Time, Элина Нечаева из Эстонии с оперным исполнением песни на итальянском языке La Forza.

Кроме того, поклонники Евровидения услышат выступления представительницы Хорватии по имени Франка с песней Crazy, а также Нетты из Израиля, которую многие называют в числе фаворитов конкурса. Официальный клип на песню Toy уже набрал более 19 миллионов просмотров на официальном YouTube канале смотра.

Впечатлившись успехом победителя Евровидения-2017 Салвадора Собрала, который покорил сердца жюри почти всех стран своей песней Amar Pelos Dois, исполненной на португальском языке, многие артисты приехали в Лиссабон с композициями на родных языках. Так, Севак Хангян из Армении выступит с песней Qami на армянском, Янна Терзи представит Грецию с треком Oniro Mou на греческом. Также на сцену выйдут представители Исландии, Албании, Чехии, Эстонии, Болгарии, Македонии, Австрии, Финляндии, Швейцарии, Ирландии и Кипра.

Украину на песенном конкурсе представляет исполнитель Melovin с песней Under the Ladder. Он выйдет на сцену под номером 18 во втором полуфинале. Букмекеры высоко оценивают шансы Украины на выход в финал Евровидения.